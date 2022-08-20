Встигнути до жовтня: переселенцям, які не отримали належних виплат, дозволили ще раз подати заявку на матдопомогу

Уряд ухвалив рішення щодо виплати матеріальної допомоги певній категорії внутрішніх переселенців.

Як повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, йдеться про людей, які подавали через «Дію» заявки на отримання фіндопомоги до 30 квітня, але так і не отримали грошей.

Для отримання допомоги ВПО повинні прийти до органу соцзахисту населення та написати заяву, додавши до неї інформацію, збережену на носіях, яка підтверджує факт подання заявки через додаток «Дія».

Допомога призначається протягом 10 робочих днів із надходження заяви. ЇЇ можна подати до 1 жовтня 2022 року.

Раніше в Кабміні вирішили, що із серпня внутрішньо переміщені особи можуть отримувати соціальні послуги та виплати на підставі довідки Міграційної служби чи е-документу у додатку «Дія».

Фото Pixabay

67

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram