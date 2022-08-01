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Гроші

Гроші у серпні отримають не всі: які суми спрямують переселенцям

10:09 1 серпня 2022
Виплати

Незважаючи на те, що до травня усі переселенці могли розраховувати на виплати, ситуація змінилася.

Так, у серпні гроші отримають лише дві групи громадян, пише «Обозрєватєль» .

Йдеться про тих українців, хто переїхав із окупованих територій чи місць, де йдуть бойові дії.

Розмір виплат становитиме 2−3 тис. грн.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів № 457, у серпні гроші отримуватимуть:

  • 2 тис. грн — особи віком від 18 років;
  • 3 тис. грн. — діти та особи з інвалідністю.

Переміщені особи й надалі отримуватимуть державні виплати. Якщо за березень та квітень 2022 року їх отримували всі зареєстровані ВПО, то з травня правила змінилися. Уряд обмежив категорію українців, які отримують грошову допомогу. Ці зміни продовжать діяти й у серпні.

Раніше у Мінсоцполітики повідомляли, що щомісяця переводять кошти до 3, 13 та 23 числа включно (залежно від термінів подання заяви).

Зазначимо, що раніше міністр соціальної політики Оксана Жолнович пояснила, що робити переселенцю, який не отримав належних виплат.

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