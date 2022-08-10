Соцвиплати для ВПО: у серпні переселенців реєструватимуть по-новому

В Україні внутрішньо переміщені особи можуть отримувати соціальні послуги та виплати на підставі довідки Міграційної служби чи е-документу у додатку «Дія».



Зміни набули чинності 7 серпня. Вони передбачені постановою Кабміну № 755, повідомляє «Урядовий портал».



Такі зміни суттєво спрощують отримання послуг людям, які переїхали з районів бойових дій та втратили документи. Тепер вони можуть ставати на облік, реєструватися та отримувати допомогу від держави як внутрішньо переміщені особи навіть без наявності паспорта.

Переселенцю достатньо надати довідку Міграційної служби або тимчасовий документ, що засвідчує особу під час воєнного стану — е-документ, доступний у додатку «Дія».



Довідку про те, що людина звернулася за оформленням паспорта (ID-картки чи паспорта-книжки) можна отримати у підрозділах Міграційної служби України, у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) чи у центрах обслуговування громадян «Паспортний сервіс».



Раніше міністерка соціальної політики Оксана Жолнович пояснила, що робити переселенцю, який не отримав належних виплат.

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