Намагалися прослуховувати нардепів: спецслужби росії завербувала співробітника Ради, щоб встановити «жучки» у кулуарах

Контррозвідка СБУ викрила факт вербування спецслужбами росії колишнього працівника держпідприємства «Гарант-сервіс», який залучався до обслуговування заходів за участю керівництва Верховної Ради, іноземних делегацій. Раніше контррозвідники затримали ворожого агента, який провів до околиць Києва техніку росіян.

Чиновника держпідприємства завербував кадровий співробітник фсб росії під час поїздки до тимчасово окупованого Криму до початку повномасштабного вторгнення, повідомили у спецслужбі.

За вказівкою свого російського куратора агент мав збирати розвіддані про візити іноземних делегацій до українського парламенту, у тому числі їх персональний склад, зміст офіційних та неформальних розмов.

Крім того, чиновник мав встановити спецзасоби негласного збору інформації (жучки) у залах та кулуарах Ради.

Як повідомили у спецслужбі, на момент початку повномасштабної агресії росії завербований агент звільнився з держустанови, тому не виконав жодного завдання росіян.

Згодом агент намагався працевлаштуватися на стратегічно важливий об'єкт на території Житомирської області. Для цього він проходив спецперевірку, під час якої фахівці СБУ виявили факт вербування. А сам агент добровільно повідомив та докладно розповів про завдання російських спецслужб.

Нагадаємо, СБУ затримала ворожого агента, який позиціював себе військовим експертом й збирав для ворога дані про постачання армії західного озброєння.

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