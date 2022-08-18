Допоміг техніці рашистів доїхати від Сум до околиць Києва: СБУ затримала російського агента

Співробітники СБУ, які раніше викрили законспірованого російського агента, який під виглядом військового експерта збирав розвіддані про закупівлю і постачання іноземної зброї та боєприпасів в Україну, затримали ще одного ворожого агента, який «провів» до околиць Києва техніку росіян.

«Контррозвідка Служби безпеки України знешкодила ворожого агента, який у перші дні повномасштабного вторгнення рф „провів“ із Сумської до Київської області 128 одиниць техніки окупантів. Зрадником виявився мешканець Сумщини, завербований спецслужбами рф. Із перших днів тимчасової окупації регіону він розпочав активну співпрацю з ворогом, запропонувавши стати провідником і показати безпечні шляхи до Києва», — повідомили в Службі безпеки України.

Після звільнення Сумської області агент збирав дані про місця розташування, кількість та озброєння Сил оборони в регіоні, він передавав працівникам фсб координати військових об’єктів із прив’язкою до місцевості, використовуючи для комунікації закриті канали електронного зв’язку.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада та державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), його взято під варту.

Раніше у Харкові затримали колишнього посадовця Харківської міської ради, який був завербований кадровим співробітником фсб. Він влаштувався на роботу в українську спецслужбу невдовзі після початку широкомасштабного вторгнення. В обмін за співпрацю ворог надав «кроту» гарантії безпеки для нього і його родини у разі захоплення регіону.

Фото — скріншот

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