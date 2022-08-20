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Світ

15-річний підліток розстріляв відвідувачів торговельного центру у Швеції

12:09 20 серпня 2022
Озброєний поліціянт на місці стрілянини в Мальме

Увечері 19 серпня у Швеції сталася кривава стрілянина. У Мальме, третьому за величиною місті королівства, у торговому центрі Emporia пролунало щонайменше 20 пострілів. Туди стягнули великі сили поліції. Довелося евакуювати відвідувачів. Район ТЦ було оточено.

Поліційна операція тривала кілька годин. Місцевих жителів просили утриматися від відвідин Emporia.

Ближче до ночі влада повідомила, що загрозу для населення усунуто. Підозрюваного затримано. Ним виявився 15-річний підліток, чиї мотиви поки що з'ясовуються.

Внаслідок стрілянини вбито чоловіка, поранено жінку. Вона перебуває у лікарні. Поліція з'ясовує, чи ці люди пов'язані зі стрільцем, чи підліток вибрав жертви випадково, повідомляє Reuters.

Поки що розслідування ведеться за статтею про вбивство. Правоохоронні органи опитують свідків та переглядають записи з камер спостереження.

Подібні випадки є нехарактерними для Швеції. Вбивства тут зазвичай відбуваються внаслідок розбирань між злочинними угрупованнями. У 2021 році було скоєно лише 46 вбивств зі застосуванням вогнепальної зброї. Нинішнього року було 44 вбивства.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про бійню у Чорногорії. У місті Цетинє чоловік застрелив 11 людей, зокрема дітей.

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