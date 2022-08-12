Вулична бійня у Чорногорії: невідомий застрелив 11 людей

У п'ятницю, 12 серпня, невідомий скоїв масове вбивство у місті Цетинє у Чорногорії. Як повідомляє AP, в результаті загинули 11 людей, зокрема діти. Ще шестеро зазнали поранень, серед них поліціянт, якому куля потрапила в голову.

Місцевий портал In4s стверджує, що чоловік йшов вулицями міста та розстрілював випадкових перехожих. Він також стріляв у тих, хто намагався надати допомогу постраждалим.

Поліції довелося відкрити вогонь на ураження. Підозрюваного було вбито.

За попередньою версією, чоловік улаштував бійню на вулиці після сімейної сварки. Інші деталі з'ясовуються.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про бійню в торговому центрі в Копенгагені. Там 22-річний данець застрелив трьох людей.

309

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram