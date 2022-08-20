Купівля квартири у воєнний час за довіреністю без участі власника: експерт розповів, на що слід звернути увагу

З 24 лютого багато власників житла покинули свої домівки та виїхали за кордон, однак у багатьох виникла потреба здати в оренду чи продати своє житло. Мін'юст вже відкрив можливість продажу нерухомості за довіреністю, а Цивільний кодекс не забороняє це оформити.

«Але, як і до війни, покупці обґрунтовано побоюються купувати нерухомість за довіреністю, тим більше якщо власника фізично немає в Україні, — пояснює адвокат із нерухомості Ігор Бузовський. - Тому маємо основні ризики. Перший — довіреність втрачає свою силу з моменту смерті особи, яка її видала. Перевірити в Україні факт реєстрації смерті продавця за кордоном майже неможливо. Якщо власник квартири помер, то окрім припинення довіреності, все його майно стає спадковою масою і спадкоємці зможуть визнати такий договір недійсним. Довіреність могла бути оформлена поза волею власника із застосуванням примусу».

Втім, за словами адвоката, в такій ситуації можна підстрахуватися:

«Наполягайте на відеодзвінку до власника квартири, який зніміть на відео, і задайте власнику всі запитання по квартирі, які вас цікавлять. Бажано це зробити в присутності нотаріуса, який посвідчуватиме договір. Уточніть у власника про повноваження представника, строк дії довіреності, ціну квартири, строки та порядок розрахунків. Попросіть показати на камеру свій паспорт та назвати дату та час дзвінка вголос».

Раніше адвокатка Анжела Василевська пояснила, що робити, коли не випускають за кордон.

Фото: pixabay.com

25

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram