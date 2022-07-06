Нотаріальні зміни в Україні: продати нерухомість під час війни стало легше

Днями Кабмін зняв деякі заборони щодо держреєстрації та порядку прийняття спадщини. Обмеження роботи державних реєстрів у сфері нерухомості діяли від початку війни. Влада дбала про збереження інформації та уникнення потенційних кібератак. Детальніше про це розповіла адвокатка, керівниця практики захисту бізнесу Ангеліна Климчук.

«Раніше продавати майно представником від імені власника за довіреністю було заборонено.

Оскільки кілька мільйонів українців нині вимушено перебувають за межами України, держава пішла на поступки та дозволила продаж квартир. Проте з умовою: з дня видачі довіреності повинно минути не більше місяця. Якщо цей час сплив (більше двох, якщо довіреність видали за кордоном), нотаріус додатково вимагатиме заяву на підтвердження дії довіреності від власника, який доручає продаж майна. Заяву має засвідчити нотаріус в Україні за 7 днів, а консульство (дипломатичне представництво) — за місяць до дня укладення (підписання) відповідного договору/акта. Така подвійна «ідентифікація» вбереже від рейдерства, коли користуючись відсутністю власника в Україні майно переоформлюють на іншу людину

До зняття заборон нотаріуси мали право посвідчувати договори купівлі-продажу чи дарування майна лише через місяць після зміни власника. Виняток — успадкування або поділ власності.

Нині таке правило діє лише до майна, що підлягає під категорії «ризикових операцій». Йдеться про набуття права власності лише під час дії воєнного стану у зв'язку з:

- передачею майна юридичній особі як внесок до статутного капіталу

- виходом зі складу засновників (учасників) бізнесу

Крім цього заборонено реєструвати договори нерухомості, посвідчені нотаріусами з 25 лютого до моменту їх внесення до спеціального переліку нотаріусів (це можна зробити в будь-який момент), які мають право на посвідчення нотаріальних договорів. Державні реєстратори при Мін’юсті та його територіальних органах знову мають право щодо:

— майна — реєструвати обтяження (заборони користуватися чи розпоряджатися нерухомим майном, арешт) щодо нерухомості на підставі рішення суду

— бізнесу (відомостей в реєстрі юридичних осіб) — здійснювати реєстраційні дії на підставі рішень суду, що набрали законної сили та потребують зміни у Держреєстрі. Такі державні реєстратори повинні відповідати критеріям доброчесності та вести законну діяльність з січня 2020 року".

За словами адвокатки, ці зміни суттєво полегшать життя українців, які планують продати свою нерухомість, проте не можуть через певні обставини (перебувають за кордоном, зазнали поранення чи з інших причин) особисто цим займатися. Разом з тим, запобіжники у вигляді додаткових документів вбережуть від можливих рейдерських дій довірених осіб та подальшу судову тяганину у й так складні часи.

Раніше ФАКТИ писали про терміни оформлення спадщини під час воєнного стану.

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