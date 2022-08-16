«Вимагайте письмову відмову»: що робити, коли не випускають за кордон

За словами адвокатки Анжели Василевської, якщо вам відмовляють в перетинні кордону як студенту іноземного вишу, не вдавайтесь в емоційні суперечки з прикордонниками, а спокійно вимагайте письмову відмову.

«Сказати треба приблизно так: «Я розумію, у вас такий наказ, але давайте все оформляємо офіційно, щоб я міг хоч до суду звернутись». Рекомендується дописувати у Рішенні про відмову (в обох примірниках) наступне: «На КПП мною було пред"явлено наступні документи: закордонний паспорт, військовий квиток з відміткою про відстрочку від мобілізації, довідку з ТЦК та СП про дозвіл на виїзд за кордон у зв"язку з навчанням, довідка з вишу про вступ з нотаріальним перекладом, студентський квиток/студентська віза». Обов"язково підписуйте Рішення про відмову із застереженнями.

Якщо прикордонник вилучає ваші документи, спочатку коректно зверніться до нього з вимогою про повернення документів. Якщо він відмовляє або говорить, що передасть ці документи поліції, кажіть: «Я передав документи вам в руки — ви за них відповідальні. Пишіть акт, що ви в мене вилучили мої документи, і передавайте кому вважаєте за потрібне, тільки напишіть також, кому саме ви їх передаєте». Якщо ваші документи передаються прикордонником поліцейському, вимагайте, щоб поліцейський спершу пред"явив службове посвідчення, перепишіть його дані та вимагайте від поліцейського хоча б розписку про прийняття ваших документів".

В жодному разі, каже експертка, не дозволяйте комусь оглядати ваш телефон чи брати його в руки.

«Таємниця телефонних розмов, листування та особистого життя, наприклад фото, даних календаря, заміток, документів тощо, гарантується Конституцією України, і навіть військовий стан не є причиною її порушення, — додає адвокатка. — Для огляду вашого телефону має бути рішення слідчого судді, а вилучення телефону можливе лише в рамках вже відкритого кримінального провадження на підставі постанови про вилучення речових доказів. Зрозуміло, що на той момент нічого подібного і близько нема, а такі дії чи то прикордонників, чи то поліції є перевищенням службових повноважень та звичайнісіньким „гоп-стопом“. Пам"ятайте, що у вас є право скаржитись на гарячу лінію Державної прикордонної служби на неправомірні дії прикордонників або можете звернутись до поліції».

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