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Події

Спеціалізувався на «Тойотах» та «Лексусах»: під Києвом нарешті спіймали унікального автовикрадача

16:56 20 серпня 2022
Затримання злочинця

Під Києвом поліційські затримали викрадача елітних автівок, який переховувався від слідства.

Як повідомили в ГУНП Київської області, 43-річний зловмисник на прізвисько «Калаш» спеціалізувався на крадіжках елітних авто — Lexus та Toyota. Аби вкрадати автівки, він використовував обладнання вартістю від 30−40 тисяч доларів.

«Калаш» фігурує в цілій серії злочинних епізодів в різних областях України, в тому числі у Рівненській, Київській області та столиці.

Фото поліції Київської області

3 лютого цього року у Вінниці зловмисник разом з поплічниками вирішили вкрасти Lexus. Коли «Калаш» сів в автівку та спробував завести двигун, їх побачив власник машини. Тоді злочинці втекли, але правоохоронцям вдалося встановити їхні особисті данні.

Організатору обрали цілодобовий домашній арешт, але після оголошення воєнного стану він став переховуватися від слідства.

А днями «Калаша» затримали під час чергового відпрацювання Вишгородського району. Його передали слідчим Вінницької області.

Нагадаємо, що в Одесі колишній ДАІшник створив злочинну організацію, що займалася викраденням автомобілів престижних марок: Lexus, Jaguar, BMW, Land Rover, Toyota, Honda, Audi.

Фото поліції Київщини

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