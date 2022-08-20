Число жертв обстрілу харківської Салтівки зросло до 18

У Харкові, де російські військові поцілили в гуртожиток на Салтівці, збільшилася кількість загиблих — рятівники знайшли тіла ще трьох загиблих під завалами будівлі на вулиці Ахієзерів.

Як повідомляють в Харкіській міськраді, один загиблий — чоловік. Інші тіла знаходяться в такому стані, що потребують вивчення експерта. Наразі працівники ДСНС продовжують пошукові роботи на місці трагедії.

Таким чином кількість загиблих від російського ракетного удару по гуртожитку сягнула вже 18 осіб.

Нагадаємо, що 18 серпня окупанти завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова. Двоє людей загинули, серед них — 11-річний хлопчик. Російська ракета потрапила прямо до його кімнати.

Фото ДСНС

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