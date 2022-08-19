«Ракета потрапила прямо в кімнату Яші та його мами»: у Харкові від удару рашистів по гуртожитку загинув 11-річний хлопчик

Вранці 18 серпня окупанти завдали чергового ракетного удару по Харкову та потрапили в гуртожиток у Слобідському районі. В результаті двоє людей загинули, ще 18 було госпіталізовано. Серед загиблих — 11-річний хлопчик Яша Череватенко. Російська ракета потрапила прямо до його кімнати. Вдома разом із Яшею була його мама, яка зараз перебуває у тяжкому стані у реанімації.

- З Яшею спілкувалася та дружила моя дочка, вони навчалися в одній школі , — розповіла «ФАКТАМ» харків'янка Анастасія. — Яша — добрий та світлий хлопчик, який дуже любив життя. Він ходив у недільну школу. Гуртожиток сімейного типу, де вони жили з мамою, знаходиться зовсім поряд із трамвайним депо.

Вдома, в якому мешкали Яша з мамою, більше немає

«Побачивши повідомлення про те, що російська ракета потрапила до гуртожитку, де живуть діти з нашої недільної школи, ми одразу поїхали туди , — розповіла в Instagram дитячий пастор Олена Павлова. — Там, на місці, дізналися, що одна дитина потрапила до лікарні з переломами. А щодо Яші та його мами, то ракета потрапила прямо до їхньої кімнати. Їхньої квартири більше немає — там все зруйновано з четвертого по перший поверх. Коли ми приїхали, рятувальники діставали людей із-під завалів. Хтось із постраждалих був живий і кричав… Ми вірили, що Яша з мамою живі. Але потім Яшу знайшли. Його більше немає… Мені важко повірити в те, що він більше не прийде до нашої школи, ми більше не почуємо його жартів та його сміху… Хотілося б звернутися до всіх росіян, які продовжують спонсорувати цю жахливу війну: ви виплекали диявола. Це ви винні у вбивстві наших дітей. І лише ви можете це зупинити».

Перед цим, увечері 17 серпня, окупанти вдарили ракетою по ще одному гуртожитку у Харкові, де жили люди з проблемами слуху. Загалом тієї ночі внаслідок російських обстрілів у Харкові загинули 17 людей, ще 42 постраждали.

Фото ГУ ДСНС України в Харківській області

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