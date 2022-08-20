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М'ясорубка на півдні Туреччини: у моторошній автокатастрофі за участю пасажирського автобуса та швидкої допомоги загинули 16 людей

20:30 20 серпня 2022
Місце автокатастрофи у Туреччині

У суботу, 20 серпня, на півдні Туреччини сталася велика автомобільна катастрофа. На автомагістралі Тарсус-Адана-Газіантеп зіткнулися пасажирський автобус, автомобіль швидкої допомоги, пожежна машина та автомобіль інформаційного агентства Ihlas.

За попередніми даними, загинули 16 людей. Ще 22 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Як повідомила місцева влада, серед загиблих є пожежники, медпрацівники та журналісти. Усіх постраждалих госпіталізовано.

Причина катастрофи з'ясовується. Поки що відомо, що автобус врізався в припарковану машину швидкої допомоги, а також зачепив пожежну машину та автомобіль інформагентства. Усі три автомобілі приїхали туди за своїми службовими обов'язками. Раніше на шосе сталася ДТП.

Автобус після зіткнення з'їхав у кювет та перекинувся.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про автокатастрофу в Німеччині. Тестова модель BMW iX з автопілотом врізалася в Citroen, а потім у Mercedes-Benz. Загинула жінка. Ще вісім людей отримали травми.

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