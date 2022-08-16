У Німеччині експериментальна модель BMW з автопілотом влаштувала велику аварію з жертвами

У вівторок, 16 серпня, у Німеччині сталася велика автокатастрофа. Неподалік міста Ройтлінген тестова модель BMW iX виїхала на зустрічну смугу і зачепила Citroen. 70-річний водій Citroen втратив контроль за машиною. Вона врізалася в третій автомобіль, який вилетів на узбіччя та спалахнув. BMW потім врізалася в мінівен Mercedes-Benz. Зіткнення було лобовим.

У цій м'ясорубці загинула 33-річна жінка. Ще вісім людей отримали різні травми.

Як заявила місцева поліція, у BMW iX їхало п'ятеро людей, зокрема півторарічна дитина. За кермом був 43-річний чоловік. Однак слідство має встановити, хто керував машиною в момент зіткнення — він або автопілот. Річ у тому, що дана модель працює на електродвигуні та оснащена системою автоматичного керування. Коштує BMW iX 93 тисячі 500 доларів.

У компанії підтвердили, що автомобіль оснащено системою автоматичного керування. Водночас представник BMW наголосив, що це система Level 2. Вона не може брати на себе керування повністю. Тож відповідальність завжди несе водій. Поліція розбиратиметься, чи це так.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в Норвегії потрапив в аварію один з провідних популярного телешоу Grand Tour Джеймс Мей. Він розбив автомобіль Mitsubishi Lancer Evo 8.

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