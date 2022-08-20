«Дім Дракона»: що побачать глядачі у приквелі «Ігри престолів»

Шанувальники творчості Джорджа Р. Р. Мартіна дочекалися виходу нової екранізації творів культового письменника. У неділю, 21 серпня, HBO та HBO-Max, а також Sky, розпочинають показ серіалу «Дім Дракона», який було знято за мотивами книги «Полум'я та кров». Події у ньому розгортаються за 200 років до того, що глядачі побачили у «Грі престолів».

Багато фанатів «Гри престолів» навесні 2019 року розчарував фінал серіалу. Та й сам Мартін був від нього не в захваті. Втім, письменник також несе за це відповідальність. Адже він так і не скінчив свою сагу. Тому творці серіалу були змушені вигадувати свій фінал.

З «Домом Дракона» такого не сталося. У новому серіалі показано період розквіту будинку Таргарієнів. Біляві предки Дейєнеріс правлять зі Залізного трону Сім'ю королівствами Вестероса з Королівської гавані.

Увага, спойлер!

Король Візеріс Таргарієн зовсім не божевільний. Це розсудливий і навіть справедливий правитель. Однак після раптового удару долі Візеріс ухвалює непопулярне рішення. Він оголошує свою дочку Рейніру спадкоємицею престолу, цим порушуючи традиції. Раніше жодна жінка не сиділа на Залізному троні! Рішення короля викликає обурення потенційних спадкоємців чоловічої статі.

Особливо незадоволений хитромудрий брат короля Деймон Таргарієн. Він задумує зловісний план. Не дарма ж у Вестеросі є приказка: «Коли народжується Таргарієн, боги кидають монетку — бути йому божевільним або великим».

Боротьба всередині сім'ї перетворюється на криваву громадянську війну, яка увійде до історії Семи королівств як «Танець драконів». А їх у серіалі буде 17! Тож спецефектів вистачає.

Ті, хто уважно дивився та переглядав «Гру престолів», будуть раді знову побачити Залізний трон, Червоний замок, Королівську гавань. Адже «Дім Дракона», на відміну від першого серіалу, знімався не в Хорватії, а в англійському графстві Корнуолл. Окремі епізоди знімали в Іспанії та Португалії.

Мартін заявив, що вже переглянув усі 10 епізодів, нехай і в чорновому варіанті. Письменник з задоволенням зазначив, що йому сподобався серіал. Зазначимо, що він виступив як співпродюсер «Дома Дракона» і брав участь у написанні сценарію. «Там є все, що я сподівався побачити: похмурість, міць, складні та дуже реалістичні персонажі, яких втілюють справді дивовижні актори», — заявив Мартін.

Акторський склад справді підібрався сильний. Деймона Таргарієна, наприклад, зіграв Метт Сміт. Актор прославився роль принца Пилипа у перших двох сезонах серіалу «Корона». Емма Д'Арсі виконала роль Раєніри Таргарієн. Актриса відома за серіалами «Жага мандрівок» та «Правдошукачі».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про інші серіали, прем'єра яких пройшла чи очікується у серпні.

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