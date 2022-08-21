Міг вчинити самогубство: у Кропивницькому знайшли мертвим начальника СБУ у Кіровоградській області

У суботу, 20 серпня, у Кропивницькому, який постраждав від ракетного удару у липні, у власній квартирі знайдено тіло начальника Управління СБУ у Кіровоградській області підполковника Олександра Наконечного. Імовірно він скоїв самогубство, повідомляє Телеграф.

Першою тіло знайшла дружина загиблого, вона викликала правоохоронців.

Відомо, що Наконечний обіймав посаду начальника Управління СБУ у Кіровоградській області з початку 2021 року.

Він народився та виріс на Вінниччині у сім'ї правоохоронця, у 2006 році, після закінчення навчання у Національній академії СБУ отримав призначення до Управління СБУ у Вінницькій області. На Кіровоградщину загиблого було відряджено після 2 років роботи у відділі контррозвідки та понад десяти — у підрозділі боротьби з корупцією та організованою злочинністю київського главку СБУ.

Нагадаємо, напередодні слідчі СБУ повідомили про підозру колишнього заступника керівника Головного управління розвідки Міноборони України і під час обшуку за місцем роботи чоловік намагався застрелити представників слідчо-оперативної групи СБУ з пістолета Макарова.

415

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram