Окупанти завдали ракетного удару ще по одному обласному центру: є постраждалі (відео)

28 липня розпочалося в Україні з ракетних ударів російських загарбників у Київській, Дніпропетровській, Чернігівській, Харківській областях.

Після полудня у Кропивницькому пролунали сигнали повітряної тривоги та пролунали два вибухи. Над містом почав підійматися чорний дим, повідомляє «Суспільне».



«У Кропивницькому пролунали два вибухи. Повітряна тривога в області триває. Залишайтеся в укриттях, зберігайте спокій. Не викладайте у соціальні мережі фото та відео ймовірних результатів вибухів», — йдеться у повідомленні.

Ситуацію прокоментував голова Кіровоградської обласної військово-цивільної адміністрації Андрій Райкович.



"Шановні земляки. Обстановка неспокійна. Залишайтеся в укриттях. Подробиці пізніше", – зазначив він.



Райкович закликав людей залишатися в укриттях після вибухів.



За даними народного депутата України Олексія Гончаренка, внаслідок ракетного удару росії по Кропивницькому є постраждалі.

«На жаль, є постраждалі. Ми вб'ємо кожного відповідального. Кожного. Гниди російські», — написав нардеп.



Свідками ракетних ударів у Кропивницькому стали луцькі волонтери. Про це повідомив депутат Луцької міської ради Тарас Шкітер.



Він з однодумцями віз волонтерську допомогу на Кіровоградщину, коли агресор ударив ракетами по облцентру.



«Зараз у Кропивницькому, щойно були „прильоти“ містом. Підіймається дим, а ми шукаємо укриття. З колегами веземо гуманітарний вантаж до Кіровоградської області і дорогою нас „привітали“ орки з Днем Державності України. Ненавиджу кожного рашиста», — написав Шкітер.



У мережі майже відразу почали з'являтися відео з Кропивницького, де видно чорний дим, що здіймається над містом у небо.



Як зазначають журналісти «Телебачення Торонто», 28 липня росія вперше вразила об'єкт безпосередньо у Кропивницькому.

Пізніше голова Кіровоградської ОВА повідомив, що внаслідок обстрілу міста п'ятеро людей загинули, ще 25 отримали поранення.

Нагадаємо, радник голови ОП Михайло Подоляк назвав ранкові ракетні удари рашистів по Україні істерикою. Президент Зеленський заявив, що жодні дії російських окупантів не можуть вплинути на рішучість українців будувати свою державу.

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