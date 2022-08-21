Хотіли вбити Дугіна, але постраждала його донька: у Підмосков'ї підірвали позашляховик ідеолога російського фашизму

У суботу, 20 серпня, на Можайському шосе в Підмосков'ї вибухнув автомобіль Land Cruiser Prado, який належить ідеологу «російського світу» Олександру Дугіну, якого Вікіпедія називає «ідеологом рашизму», і який внесений до списку санкцій Євросоюзу, США та Канади. Він же відіграв не останню роль у підготовці бази для «спецоперації» путіна в Україні.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Повідомляється, що вибух стався о 21:30, і позашляховик одразу втратив керування і, з'їхавши на узбіччя, спалахнув. До приїзду пожежників, що їх викликали очевидці, автомобіль згорів.

В авто виявили сильно обгорілий труп. І хоча особа жертви поки не встановлена офіційно, знайомі Дугіна вже висловили йому співчуття у зв'язку із загибеллю доньки. Крім того, сам Дугін приїхав на місце трагедії і був шокований побаченим.

Вже відомо, що в авто має бути сам творець ідеології «російського світу». Він разом із дочкою перебував на пропагандистському фестивалі, який відбувається за підтримки влади.

З початку 2000-х років Дугін підтримував ідеї євразійства та крайнього російського етнічного націоналізму, пропонуючи їх як ідеологічну платформу російської влади, якій він дорікав за відсутності будь-якої ідеології. Є прихильником введення військ в Україну та окупації усієї її території, крім західних областей.

У свою чергу, 29-річна Дар'я Дугіна (псевдо — Платонова) поширювала «філософські» ідеї батька та була його головною помічницею. Робила огляди для пропагандистського російського медіа «Федеральне агентство новин» (ФАН) власника ПІК «Вагнера» Євгена Пригожина, телеканалу «Царгород» православного олігарха Костянтина Малофєєва, Russia Today та інших подібних ресурсів. Вела свій авторський телеграм-канал, де розповсюджувала фейки про захисників України і називала сучасний Захід «фашистським» та «тоталітарним».

Перебувала під міжнародними санкціями, зокрема, у липні 2022 року її включили до санкційних списків Великобританії.

Нагадаємо, останнім часом подібні підриви авто колаборантів почастішали і на тимчасово окупованій території Херсонщини — останньою жертвою невідомих партизанів стала «начальниця» управління освіти Нової Каховки.

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