«Ми лежали просто як котлета у них. Відрізай та їж»: Арестович назвав дату прийняття путіним рішення знищити Україну

У путіна ухвалили рішення про захоплення України ще в липні 2005 року. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович, якого у білорусі оголосили екстремістом.

«Вони рішення вторгатися ухвалили в липні 2005 року. Їх страшенно налякав Майдан (йдеться про Помаранчеву революцію 2004 року. — Авт.)», — сказав Арестович в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону. За словами радника, він про це дізнався під час поїздки у москву в лютому 2005 році.

На той час, каже Арестович, він був чинним офіцером ГУР Міноборони України.

В росію їздив в якості члена партії «Братство» Корчинського на конференцію «Євразійського руху» одного з ідеологів «русского мира» Олександра Дугіна.

«Я чесно написав доповідну записку (про підготовку рф до захоплення України. — Авт.). Її успішно кинули у стіл, нікому вона не була цікавою. І в липні 2005-го десь [росіяни] ухвалили доктрину на поглинання України. І далі пішло», — розповів Арестович Гордону.

Радник додав, що в ході реалізації доктрини поглинання України росіяни перехопили стратегічні галузі української економіки, поставили країну в залежність від білоруського та російського палива, зруйнувавши водночас українські НПЗ, збільшили свою присутність в банківській системі.

«Заагентурювали вище керівництво. Те саме — медіа, те саме — дипломатія. Силовики всі були наскрізь пронизані. Вони й зараз пронизані. Питання до роботи контррозвідки», — каже Арестович.

Він нагадав, що після Евромайдану в 2014 році почалася воєнна агресія рф проти України. На той момент керівниками Міністерства оборони, МВС і СБУ були громадяни росії.

«Це найунікальніша операція… Не було у світовій воєнній історії (я непогано її знаю) ситуації, коли таку комплексну операцію було проведено та реалізовано щодо якоїсь країни… Ми лежали просто як котлета у них. Крути з будь-якого боку, відрізай та їж — без питань», — наголосив Арестович.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що фейковим злочинним «керівником силового блоку» окупованої Херсонщини рашисти планують оголосити колишнього очільника СБУ часів Януковича Олександра Якименка. А колишнім міністрам закордонних справ і юстиції часів Януковича українські прокурори повідомили про підозру у державній зраді

Фото president.gov.ua

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