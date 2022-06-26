В окупованій Каховці висадили в повітря авто колаборантки, яка до «призначення на посаду» торгувала взуттям (відео)

На Херсонщині продовжуються вибухи автомобілів колаборантів. У місті Каховка на Херсонщині згорів автомобіль, що належить колаборантці — «начальниці» управління освіти.

Пожежа сталася вчора пізно ввечері у районі Світлово, повідомив депутат облради, радник голови Херсонського ОВА Сергій Хлань.

«Очевидці кажуть, що належить автомобіль кахівській „начальниці“ управління освіти — колаборантці та зрадниці Ірині Махньовій», — зазначив Хлань.

За інформацією журналіста Олега Батуріна, нова «начальниця» управління освіти до цього призначення торгувала взуттям.

Як писали «ФАКТИ», днями у тимчасово окупованому Херсоні, де російські загарбники продовжують підготовку до псевдореферендуму, підірвали автомобіль одного з найвідоміших місцевих колаборантів, члена «Нової Русі» та забороненої політсили «Партії Шарія» Дмитра Савлученка.

Фото: Facebook/Sergey Khlan

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