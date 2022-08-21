Налийте в пральну машину трохи гліцерину, і білизна буде як ніколи м'якою та ніжною (відео)

Прання деяких речей потребує особливої ретельності. Особливо, якщо йдеться про речі з вовни чи замші. Вирішити це завдання часто допомагає гліцерин. Про це пише BB.lv.

Використовувати гліцерин при пранні можна кількома способами. Найпростіший спосіб — просто налити приблизно 3 столові ложки гліцерину в ємність для прального порошку чи кондиціонера та виставити режим швидкого прання.

Рушники або вовняні светри, випрані таким методом, будуть м'якішими, ніж будь-коли.

Однак ще найкращі результати можна отримати, замочивши делікатні тканини в тазі з теплою водою з додаванням гліцерину (30 мл гліцерину додають 3,5 л води).

Ця проста процедура забезпечить те, що навіть найвибагливіший одяг із замші або вовни не зашкодить і буде дуже приємним на дотик — втрачає шорсткість і не стане причиною епідермісу.

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