Підковдра під час прання у машинці «з'їдає» білизну: як вирішити проблему (відео)

Досвідчені господині часто діляться лайфаками, що потрібно робити, щоб речі після прання мали ідеальний вигляд, а процес був не дуже тривалим та економним.



Проблеми з пранням постільних комплектів виникають через те, що наволочки часто потрапляють усередину підковдри й після прання виглядають не зовсім чистими.



Причиною може бути робота машинки-автомата. Фахівці пояснюють, чому підковдра «з'їдає» речі у машинці.

«Прання відбувається за рахунок відцентрової сили у машинці, що розкручує барабан. Речі постійно кидаються з його стіни. Залежно від їх розміру, вони по-різному розподіляються по барабану», — передає Ukr.Media.

До того ж важка підковдра може пересуватися у машині тільки за рахунок сильного потоку, або бути зовсім пригніченою до стінки барабана.



Інші речі, легші, і рухаються за рахунок дрібних струменів. Їхній рух швидший, вони часто притискаються до підковдри і потім потрапляють до неї.

Уникнути цього досить просто — потрібно на час прання прибрати отвір у підковдрі:



- зав'язати проріз на підковдрі звичайною медичною гумкою;



- зав'язати два кінці підковдри;

- зв'язати підковдру мотузкою посередині;

- зашити отвір на підковдрі.



Можна також купити спеціальний мішок для прання, який добре зав'язується, та прати у ньому підковдру.



Обов'язкова умова для якісного прання — це сортування речей. Разом з підковдрою потрібно покласти однакову за вагою річ. Це може бути скатертина, простирадло або покривало. Постільні речі краще не поєднувати з особистим одягом.

Прати підковдри та простирадла можна за більш високої температури води.



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