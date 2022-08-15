«Геніальний» трюк з сірниками: як прибрати пляму від кулькової ручки з одягу білого кольору (відео)

Авторка безлічі корисних порад про те, як покращити якість прання, Олена Матвєєва поділилася незвичайним трюком, який має сподобатися господиням.



Блогерка запропонувала видалити чорнильні плями від кулькової ручки за допомогою сірників.



«Я навіть видаляла подібні плями з білих джинсів, і дійсно не залишилося нічого, навіть слідів», — стверджує Матвєєва, зазначивши, що звичайним милом сліди кулькової ручки не забираються.



Для того, щоб отримати чистий одяг та витратити мінімум зусиль, потрібні звичайні сірники.



Під пляму підкласти будь-яку тканину, щоб не зіпсувати поверхню, де лежить одяг.



Після цього будь-який миючий засіб сірниками (сірчаними голівками) нанести на місце з плямою.



Наносити миючий засіб доти, поки пляма не буде рясно змочена. Потім річ залишити у такому стані на 10 хвилин.



Після закінчення 10 хвилин, місце з колишньою плямою потрібно випрати звичайним господарським милом й прополоскати.

Нагадаємо, Матвєєва також розповіла, як відмити кухню до блиску без особливих зусиль.

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