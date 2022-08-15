39.17 / 40.03 39.81 / 40.95
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

«Геніальний» трюк з сірниками: як прибрати пляму від кулькової ручки з одягу білого кольору (відео)

15:17 15 серпня 2022
сорочка

Авторка безлічі корисних порад про те, як покращити якість прання, Олена Матвєєва поділилася незвичайним трюком, який має сподобатися господиням.

Блогерка запропонувала видалити чорнильні плями від кулькової ручки за допомогою сірників.

«Я навіть видаляла подібні плями з білих джинсів, і дійсно не залишилося нічого, навіть слідів», — стверджує Матвєєва, зазначивши, що звичайним милом сліди кулькової ручки не забираються.

Для того, щоб отримати чистий одяг та витратити мінімум зусиль, потрібні звичайні сірники.

Під пляму підкласти будь-яку тканину, щоб не зіпсувати поверхню, де лежить одяг.

Після цього будь-який миючий засіб сірниками (сірчаними голівками) нанести на місце з плямою.

Наносити миючий засіб доти, поки пляма не буде рясно змочена. Потім річ залишити у такому стані на 10 хвилин.

Після закінчення 10 хвилин, місце з колишньою плямою потрібно випрати звичайним господарським милом й прополоскати.

Нагадаємо, Матвєєва також розповіла, як відмити кухню до блиску без особливих зусиль.

80

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Насті недовго залишилося»: у зникненні чоловіка Заворотнюк побачили поганий знак

«Насті недовго залишилося»: у зникненні чоловіка Заворотнюк побачили поганий знак

Слизень

Застосуйте негашене вапно — і від слимаків сліду не залишиться

Мурат із нареченою

«Нехай приїздить, не страшно»: наречена Мурата відреагувала на можливий приліт до Туреччини красуні Ані Лорак

Гроші

Частині пенсіонерів додадуть до виплат по 660 гривень: хто може розраховувати на збільшення

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту