Боєць ММА заробив престижний контракт з UFC одним убивчим ударом (відео)

Шотландський боєць ММА Кріс Дункан заробив контракт з UFC за підсумками чергового тижня шостого сезону змішаних боїв у рамках турніру Dana White's Contender Series («Серія претендетів Денні Уайта») в американському Лас-Вегасі. 29-річний британець зумів це зробити завдяки неймовірній перемозі над фаворитом протистояння американцем Чарлі Кемпбеллом.

Саме Кемпбелл контролював хід бою у першому раунді, змусивши опонента потужними ударами кілька разів стати на коліно. Але в одному з епізодів американець пропустив від Дункана потужний «постріл» у відповідь з правої і відразу впав на настил октагону. Шотландець кинувся добивати Кемпбелла, і рефері довелося терміново зупинити поєдинок.

«Справа не в тому, як ти починаєш, а в тому, як ти закінчуєш, — заявив після поєдинку Кріс Дункан, який у 10 боях зазнав лише однієї поразки. — Кемпбелл поспішав. Колись я дивився записи його поєдинків. Коли він поспішає, починає розмахувати руками. Помітив, що він це робить, прибрав голову з траєкторії удару і зарядив йому своєю «гарматою».

Укладати когось на підлогу таким чином не зовсім приємно, але це моя мета. І я знав, що це гарантує мені контракт".

Зазначимо, що Дункан заробив контракт із UFC лише з другої спроби. Перша для шотландця виявилася невдалою — у бою з росіянином В'ячеславом Борщовим він зазнав своєї єдиної в кар'єрі поразки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що боєць ММА на прізвисько Чорна смерть «відключив» суперника рідкісним ударом.

Фото Кріса Унгера/Zuffa LLC

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