Визначали хто головний: під Запоріжжям кадировці та буряти влаштували перестрілку

На окупованому Запоріжжі кадировські тіктокери та «бойові буряти» влаштували між собою стрілянину. Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко.

«У Василівці Запорізької області сталася стрілянина між бурятами та „кадировцями“. Визначали, хто головний у місті. Поки що достовірно невідомо скільки 200-х та 300-х з обох боків. Але втрати серед окупантів є. Про це повідомляють місцеві жителі», — зазначив Цаплієнко.

Нагадаємо, що заради «лайків» та популярності у соцмережах чеченські бойовики Кадирова зняли на відео, як обстрілюють житлові будинки та тиснуть автомобілі.

Як писали «ФАКТИ», раніше на Луганщині Збройні сили України поранили російського окупанта з Чечні, заступника одного зі спецполків Кадирова.

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