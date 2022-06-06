Під Луганськом «вивели з ладу» улюбленого «моджахеда» Кадирова: поранено «няшного» тиктокер-підполковника

У Луганській області Збройні сили України поранили російського окупанта із Чечні, заступника одного зі спецполків Кадирова.

Про це повідомляє «Оперативний ЗСУ» .

Заступник командира спецполку ім. інших бійців. Почався артобстріл, у будівлю потрапив снаряд", — йдеться у повідомленні.

«Моджахед» зі своїми підлеглими встиг вибігти з дому, але був поранений у ногу та контужений.

Уцмігов поповнив ряди чеченських недовоїнів, рахунок «200-х» серед яких в Україні відкрив керівник 141-го моторизованого полку кадировської гвардії Магомед Тушаєв — його ліквідували у Гостомелі ще наприкінці лютого.

Нагадаємо, днями на Луганщині загинув генерал-майор військово-повітряних сил Росії у відставці, уродженець Бурятії Канамат Боташев.

Фото скрін відео YouTube

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