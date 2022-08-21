Наречений убив наречену в день одруження, сховав тіло у валізу і поїхав у «весільну» подорож

У Великій Британії стався страшний злочин: 46-річний чоловік забив до смерті власну дружину за кілька годин після весілля. Про це пише Daily Mail.

Журналісти зазначають, що раніше чоловік неодноразово нападав на кохану, але вона завжди прощала.

Моторошне вбивство сталося ще в жовтні минулого року, але вбивця довгий час водив поліцейських за ніс. Силовики зрештою з'ясували, що 45-річний Томас Натт посварився з дружиною — 52-річною Дон Вокер, завдав їй кілька ударів по обличчю та шиї, після чого вона померла. Потім чоловік розчленував тіло, склав його в тканинну валізу і викинув у кущі за будинком. «Засмучений» вдівець звернувся до поліції і заявив про зникнення коханої, а сам вирушив «сумувати» у весільну подорож.

Через кілька тижнів після розправи сусіди виявили страшну знахідку: у вбитій упізнали зниклу Уокер. За підозрою вчинення злочину одразу затримали Натта. Він намагався виправдатися і заявляв, що нібито захищався, але це не переконало суддю, тож тепер йому загрожує довічне позбавлення волі.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно популярний британський музикант Том Манн повідомив, що його улюблена Даніелла померла за пару годин до церемонії одруження.

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