У валізах і переодягнені в жінок: стало відомо про найнезвичайніші спроби чоловіків призовного віку виїхати за кордон

З моменту оголошення загальної мобілізації через повномасштабне вторгнення рф правоохоронці виявили вже близько 2 тисяч чоловіків призовного віку, які хотіли втекти за кордон.

Про це йдеться у сюжеті ТСН від 20 серпня.

Блондинка, пофарбовані губи, зелений шарф і візок з дитиною. Видали руки, зовсім не жіночі. А потім зачіска виявилася перукою, а під макіяжем пробивалася щетина.

«Був хлопець, одягнувся у жінку, це був не один випадок, їх було два чи три», — розповідає заступник начальника штабу Західного регіонального управління Держприкордонслужби Ігор Матвійчук.

На кордоні з Молдовою у машині у бейбі-боксі замість дитячих речей перебував 36-річний чоловік. Так дружина намагалася забрати чоловіка за кордон.

А ще ховалися між валізами у багажниках, накривалися матрацами, купували гідрокостюми чи човни, щоб через Дністер потрапити до Молдови. Бігли через «зеленку» та пропонували хабарі прикордонникам. Але все одно попалися.

Правоохоронці виявили близько 2 тисяч чоловіків призовного віку, які хотіли втекти за кордон. Прикордонники кажуть, що зараз, за кілька місяців більшої війни, втікачі вже діють не самостійно, а звертаються до посередників.

«Підробка документів — довідки про навчання, довідки про непридатність про проходження військової служби, також довідки про інвалідність, виготовлять підроблене свідоцтво про народження, стають багатодітними батьками», — зазначають у штабі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Викрити ділків непросто, кажуть прикордонники. Хоча пропозиціями незаконного переправлення через кордон рясніє Інтернет, але справи шифрують дані, уникають безпосередньої зустрічі, документи передають через камери зберігання. І їхні послуги не з дешевих.

«Я отримав дане свідоцтво про смерть своєї дружини вартістю 50 тисяч гривень через телеграм-канал з метою перетину державного кордону України», — каже одні із затриманих.

Але це найдешевші розцінки. Оперативники кажуть, що зараз вартість фіктивних документів для незаконного перетину кордону може сягати 15 тисяч доларів. І все ж таки вдається вийти і на організаторів схеми, і на їх клієнтів.

Півтори сотні викритих вже одержали вироки. За іншими — триває досудове розслідування, кажуть прикордонники. Найбільше покарання за організацію незаконного перетину кордону — до 9 років ув'язнення.

Нагадаємо, «ФАКТИ» описали найпопулярніші схеми аферистів, які наживаються на ухилистах, які бажають втекти з України.

Фото Госпогранслужбы

423

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram