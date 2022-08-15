В Україні продовжили військовий стан та мобілізацію: що відомо

Верховна Рада знову продовжила військовий стан та загальну мобілізацію в Україні. Вони триватимуть щонайменше ще 90 днів.

Про це повідомив у Telegram нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк .

За його інформацією, парламент ухвалив президентські законопроекти № 7664 про продовження військового стану, а також № 7665 про продовження терміну проведення загальної мобілізації.

Обидва документи підтримали 328 найтродних депутатів.

Таким чином військовий стан та мобілізацію продовжили на 90 днів після 23 серпня, тобто до 21 листопада 2022 року.

Як відомо, під час дії військового стану можуть застосовуватися обмеження щодо:

свободи пересування (виїзд за кордон, перевірка документів, комендантська година);

права на працю та підприємницьку діяльність;

таємниці листування та телефонних розмов;

свободи слова, діяльності ЗМІ, політичних партій;

проведення виборів та референдумів.

Також нагадаємо, що під час мобілізації не підлягають призову на військову службу наступні категорії військовозобов'язаних:

ті, хто був заброньований на період мобілізації та на воєнний час;

ті, хто був визнаний медкомісією тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров'я (до шести місяців із необхідністю проходження повторної комісії);

чоловіки та жінки, на утриманні яких перебуває троє та більше дітей до 18 років;

чоловіки та жінки, які одні виховують дитину/дітей віком до 18 років;

чоловіки та жінки, які виховують дитину з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років;

чоловіки та жінки, на утриманні яких знаходиться дитина з інвалідністю (з видами порушень функцій організму ІІІ-ІV ступеня їх вираження);

чоловіки та жінки, які виховують повнолітню (18−23 років) дитину, яка є особою з інвалідністю I або II групи;

чоловіки та жінки, які є опікунами, усиновлювачами, прийомними батьками, батьками-вихователями та виховують дітей-сиріт та тих дітей, які були позбавлені батьківського піклування (віком до 18 років);

ті, що займаються постійним доглядом за особами, які потребують піклування (у разі, якщо немає інших громадян, які можуть взяти на себе цей догляд);

народні депутати, депутати Верховної Ради АР Крим

Крім того, під час воєнного стану не можуть мобілізувати:

здобувачів професійної та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

наукових та науково-педагогічних працівників установ вищої та професійної вищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, та педагогічних працівників установ загальної середньої освіти, за умови, що вони працюють відповідно в установах вищої чи професійної вищої освіти, наукових установах та організаціях, установах загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки;

жінок та чоловіків, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, баба чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули чи зникли безвісти під час проведення АТО/ООС.

Нагадаємо, напередодні до Ради внесли законопроект про підвищення граничного віку для військовослужбовців — за умови наявності бойового досвіду, проходження медкомісії та особистого бажання.

173

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram