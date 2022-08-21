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У Києві припустять найбільший прапор України: у чому причина

18:24 21 серпня 2022
У Києві припустять найбільший прапор України: у чому причина

Зранку 22 серпня на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні» на кілька годин приспустять головний державний прапор України.

Про таке рішення повідомила столична влада.

Причиною є планова заміна полотнища, яке по завершенні регламентних робіт має замайоріти над столицею вже опівдні 22 серпня.

Довідково: споруда флагштока у Києві досягає майже 90 метрів, вага — 32 тонни. Розмір полотнища прапора — 16 на 24 метра.

Відзначимо, що найвищий в Україні прапор минулого року було встановлено в Харкові — флагшток висотою 102 метри з'явився у парковій зоні вздовж Сергіївської площі.

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