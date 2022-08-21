На ЗАЕС можлива провокація з організацією пожежі — Центр оборонних реформ

Збройні сили рф розмістили на всій території Запорізької атомної електростанції великі обсяги автомобільного палива, що свідчить про підготовку можливої провокації з організацією пожежі. Про це з посиланням на джерело в українській розвідці повідомив на своїй сторінці в Facebook керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи з протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність у рамках співробітництва Україна-НАТО Олександр Данилюк.

«Джерела української розвідки на ЗАЕС повідомляють, що росіяни всупереч техніці безпеки розмістили по всій території станції значні обсяги автомобільного пального», — йдеться у повідомленні.

«Можлива провокація з організацією пожежі», — повідомив керівник ЦОР.

«На це вказує також направлення на станцію додаткових підрозділів РХБЗ (Війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Російської Федерації — Авт.)», — підсумував Олександр Данилюк.

Нагадаємо, росія відмовилася прибрати зброю з території ЗАЕС. Постпред росії в ООН василь небензя заявив, що зброя потрібна росії, щоб «захистити» захоплену АЕС від «терактів».

Раніше генсек ООН закликав встановити периметр безпеки навколо ЗАЕС та вивести війська рф. Антоніу Гутерріш підкреслив, що АЕС не повинна використовуватися як частина будь-якої військової операції.

США також закликали створити демілітаризовану зону навколо ЗАЕС та вивести російських військових.

росія розміщує біля атомної станції вибухівку, артилерію, бронетехніку, ігноруючи правила безпеки. Крім того, російські військові почали організовувати в Енергодарі провокації з метою звинуватити в обстрілі АЕС українських військових.



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