«Артилерійські удари стають дедалі потужнішими та небезпечнішими»: персонал ЗАЕС звернувся до світової спільноти

В українській розвідці заявили, що російські окупанти, які останнім часом потужно обстрілювали Запорізьку АЕС, на 19 серпня готують провокацію, в якій збираються звинуватити Україну.

росіяни оголосили несподіваний вихідний. На станції буде лише оперативний персонал. Представники «росатому», які останнім часом постійно перебували на станції, терміново залишили територію об'єкта.

«З наявної інформації стає зрозуміло, що окупанти після масштабних обстрілів Запорізької атомної станції можуть „підвищити ставки“ і влаштувати реальний теракт на найбільшому в Європі ядерному об'єкті. До того ж, приурочити цей злочин до перебування в Україні Генерального секретаря ООН», — йдеться у повідомленні ГУР.

Співробітники ЗАЕС звернулися до світової спільноти з закликом захистити АЕС від окупантів.

Вони нагадали, що останні два тижні атомна станція стала, по суті, метою безперервних військових атак.

«Артилерійські удари стають з кожним разом дедалі потужнішими та небезпечнішими, а загроза знищення критично важливих об'єктів забезпечення ядерної безпеки все реальніша. Але атомна станція — це не лише реактори, парогенератори, турбіни та електрообладнання. Атомна станція — це люди, величезний колектив — понад 10 тисяч людей. І це не просто висококваліфіковані фахівці з унікальними компетенціями та досвідом. Це людські життя, кожне з яких безцінне. Перебуваючи на своїх робочих місцях, наші працівники зазнають тяжких поранень і гинуть. Чимало людських жертв серед невинних, мирних жителів нашого Енергодару», — зазначають вони.



Енергодарці закликають усіх розсудливих людей подумати про майбутнє: «Наша планета така мала й безглуздо припускати, що на ній десь можна буде сховатися від наслідків масштабної ядерної катастрофи. Ми віримо, що не буває у житті кризових ситуацій, з яких немає виходу. Безвихідна лише смерть! Ми переконані, що колективний розум та добра воля можуть змусити замовкнути гармати і не допустити непоправного! Адже наслідки можуть виявитися на порядок гіршими за підсумки трагедій у Чорнобилі та на Фукусімі».



Їх підтримали в «Енергоатом», закликавши припинити ядерний тероризм, яким росія шантажує не лише Україну, а й увесь світ.

Зупинка ЗАЕС військовими рРосії наблизить сценарій радіаційної катастрофи, заявили в «Енергоатомі».



Нагадаємо, ситуація на Запорізькій атомній станції обговорювалася сьогодні у Львові під час зустрічі президента Зеленського з президентом Туреччини Ердоганом та Генсеком ООН Гутерришем.

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