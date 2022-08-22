«Своїм тілом він закрив чотирьох побратимів»: на передовій загинув парамедик

На передовій загинув парамедик Олег Марінченко із позивним Архітектор. Сталося це внаслідок прямого попадання російської міни великого калібру у бліндаж, де саме він й перебував і надавав невідкладну допомогу пораненим братам по зброї. Відомо, що боєць у минулому захищав «Донецький аеропорт» та був капеланом.

«Ми втратили Падре. Нашого дорогого брата. Нашого капелана та такмеда, — написав у соцмережі побратим загиблого Сергій Костинський. — Під час чергового мінометного обстрілу міна пробила бліндаж й осколки забрали його життя. Своїм тілом він закрив і тим самим врятував життя чотирьох побратимів… На початку війни він вже був важко поранений. Міг не повертатися в роту. Але відповідальність перед братами, перед Богом не залишили йому вибору. Місяць тому він прийшов у наш взвод. За цей місяць став одним з нас. Найближчим Другом. Наставником. Лікарем. Завдяки йому ми почали регулярно збиратися на спільну молитву. Перед відрядженням ми так само молилися разом. Останнім його словом перед відходом у Вічність було слово „Амінь“. Він відійшов з посмішкою на обличчі. Перед цим ми разом з ним спали в одному бліндажі після важкого нічного чергування. Потім довго говорили. Потім молилися. Розділили каву та хліб. Перед обстрілом він зайшов до мене на пост. І це було востаннє, коли ми бачились. Ти став мені справжнім другом, брате. Ти нагадав мені, що означає бути Християнином. Ти ніс усі тяготи служби на рівні зі всіма нами. Я плачу, коли згадую про тебе, бо втратив близького друга. Ти є Справжньою Людиною. Ти Є Справжнім Служителем Господа. Ти був Справжнім Воїном. Спочивай зі святими, брате. Спочивай у Бозі. Ти назавжди у наших серцях. У різних підрозділах він мав псевдо Архітектор та Капелан. У нашому взводі ми називали його Падре».

Коли та де саме прощатимуться із воїном, наразі невідомо.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що під час виконання бойового завдання загинув один з найкращих пілотів України — 30-річний майор Антон Листопад з Івано-Франківська.

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