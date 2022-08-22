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Україна

Антонівський міст серйозно зруйновано внаслідок нового потужного удару ЗСУ

14:34 22 серпня 2022
міст

ЗСУ завдали чергового удару по Антонівському мосту у Херсонській області. Інформація спочатку з'явилася у ЗМІ, згодом її підтвердили українські військові.

«Антонівський міст — один з транспортних напрямків, який росіяни намагаються реанімувати. Ми тримаємо це під контролем і нагадуємо про свою дистанційну присутність», — заявила речниця Сил Оборони півдня Наталя Гуменюк.


“Надходить інформація, що на Антонівському мосту, який нещодавно відремонтували окупанти, потрапили у КамАЗ з боєкомплектом”, - повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

“Наші джерела повідомляють, що перед вибухом через Антонівський міст їхало близько 9 КАМАЗів. За попередньою інформацією, везли боєкомплект. Не виключено, що детонація та горіння – це результат влучення по колоні на мосту. Швидше за все вистежили та влупили”, - пише Insider.

“З приводу Антонівського мосту. Місцеві кажуть, що він розвалився навпіл”, - повідомляє “Інформатор”.

Telegram-канал "Труха" публікує відео з вибухами у районі Антонівського мосту.

 


Раніше «ФАКТИ» писали про потужні вибухи в окупованому Криму, після яких росіяни масово почали залишати острів.

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