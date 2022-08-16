На виїзд — величезні черги: що відбувається у Криму після вибухів

Після вибухів в окупованому Криму стало зрозуміло, що півострів перестав бути безпечним місцем для російських окупантів.

На виїзд з Криму утворилися величезні черги, пише у Facebook представниця президента в АР Крим Таміла Ташева.



«Війна ось так „несподівано“ прийшла до Криму. Окупанти та колонізатори вже тікають з Криму. Сьогодні після чергового необережного поводження з боєприпасами окупантами здетонувало у Джанкойському районі. Люди ховаються по підвалах. На виїзд із Криму величезні черги», — написала Ташева.

Чиновниця звернулася до кримчан та закликала їх бути обережними, ховатися в обладнаних місцях чи своїх підвалах, підготувати потрібні речі.

«Ми обов'язково звільнимо Крим, застосовуючи всі можливі та незаборонені механізми для боротьби не лише за територію, а й за вас» , — пише Ташева.

За даними росЗМІ, 15 серпня на Кримському мості зафіксували рекорд добового трафіку — ним проїхали 38 тисяч 297 автомобілів.

Після сьогоднішніх вибухів у Криму на вокзалі Сімферополя також черги. Росіяни хочуть поїхати додому. У зв'язку з тим, що на півострові діє режим НС, влада скоротила маршрут поїздів, що прямують з материкової частини росії.

Нагадаємо, сьогодні в окупованому Криму пролунали вибухи на військових складах у районі Джанкоя та на авіабазі у селищі Гвардійське під Сімферополем. За інформацією The New York Times, вибухи — це результат роботи українських спецпризначенців.





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