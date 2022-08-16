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Україна

До вибухів у Криму причетні елітні українські спецпризначенці, — New York Times

15:51 16 серпня 2022
вибух

Вибух у Джанкойському районі окупованого Криму — це результат роботи елітного українського підрозділу у тилу ворога. Про це повідомив український урядовець, пише газета The New York Times.

За словами джерела, відповідальність за вибух під Джанкоєм несе елітний український підрозділ спецпризначення, який діє на окупованій території.

В Україні офіційно не підтверджують своєї причетності до вибухів у Криму. Тим часом глава Офісу президента Андрій Єрмак написав у Telegram, що «операція „демілітаризація“ в ювелірному стилі ЗСУ продовжиться до повної деокупації українських територій».


А радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter також натякнув на причетність України.

«Ранок біля Джанкоя почався з вибухів. Ще раз нагадаю, що Крим нормальної країни — це про Чорне море, гори, відпочинок та туризм. А окупований російськими бойовиками Крим — це про вибухи складів та зростання смертельної небезпеки для загарбників та злодіїв. Демілітаризація у дії «, — написав Подоляк.


Нагадаємо, 16 серпня близько 6 години ранку у Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму почалася пожежа на складі боєприпасів. У кримських соцмережах писали, що пожежа була в районі селищ Азовське та Майське.

У Міноборони росії заявили, що все сталося «в результаті диверсії» й «серйозно постраждалих немає».

За даними українських військових, у районі Джанкоя російські окупанти значно посилили ППО останнім часом. У районі аеродрому поблизу Джанкоя було розгорнуто велику кількість ракетно-зенітних комплексів та боєприпасів до них.

А в районі залізничної станції «Азовська» проводилося розвантаження «Гвоздик», «Піонів», «Градів», кількох одиниць «Мста-С» та боєприпасів.
Все це рашисти готували для відправлення до Херсонської та Запорізької областей, для обстрілів Миколаєва та Запоріжжя.

Нагадаємо, сьогодні також стало відомо про вибухи та пожежу на військовій авіабазі у селищі Гвардійське під Сімферополем. На цьому аеродромі базувалася російська військова авіація, яка здійснювала нальоти на український південь та Запорізьку область.

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