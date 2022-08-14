Точно «непроїзний»: у ЗСУ офіційно підтвердили новий удар по Антонівському мосту

У Збройних силах України офіційно підтвердили черговий удар по Антонівському мосту через Дніпро в окупованому Херсоні — тепер він явно непридатний для використання.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомила начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Удари по одному з трьох мостів, що з'єднували правобережну та лівобережну частини Херсонщини, було завдано в ніч проти 14 серпня. «Знову завдано удару по Антонівському мосту для того, щоб закріпити його статус остаточно як непроїзного», — зазначила Гуменюк.

Повідомлення про удар стали з'являтися вранці 14 серпня — у мережу викладали відео з нічними «прильотами». Окупанти з цього приводу зберігали мовчанку.

Водночас, загарбники, зокрема, командування окупаційної армії, починає тікати з правобережжя Херсонщини. Так, після підриву мостів окупанти передислокуються до Мелітополя.

Як відомо, такі процеси відбуваються не випадково. За оцінками Інституту вивчення війни, після ударів ЗСУ по мостах на Херсонщині війська росії втратили здатність захищатися від контратак, а на правому березі Дніпра залишилися без підкріплення.

Раніше українські військові точно і акуратно завдали удару по мосту в районі Каховської ГЕС .

Фото — скріншот

141

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram