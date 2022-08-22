«Захід не знає, що робити з росією. Ми маємо надихнути його на правильну відповідь», — Клімкін

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що нещодавня відверта заява канцлера ФРН Шольца про те, що путін хотів поділити Європу олівцем та повністю захопити Україну, багато про що говорить. Насамперед західні лідери остаточно зрозуміли, хто такий путін і які ризики Європі та світу несе його кривава політика. Але вони ще не можуть визначитися, що робити з такою величезною росією, бояться її розпаду та хаосу. На думку Клімкіна, лише Україна може допомогти Заходу знайти правильне рішення

«путін хоче новий пакт Молотова-Ріббентропа. Не більше і не менше. У Шольца нарешті «обірвався терпець», і він почав говорити більш відверто.

Шольцю Путін сказав, що Україна та білорусь не можуть існувати як незалежні держави. Він також каже, що путін хотів поділити Європу олівцем та повністю захопити Україну. Саме це означає новий пакт.

До чого привів пакт Молотова-Ріббентропа всім відомо — до Другої світової війни. Захід прокидається та починає розуміти, дати путіну досягти будь-якого успіху означає ескалацію, оскільки українці боротимуться до кінця.

На жаль, Захід також обережно ставиться до нашої перемоги, оскільки побоюється реакції російського режиму і, перш за все, не знає, що робити з росією.

Ми повинні надихнути та переконати Захід на правильну відповідь — росію треба перемогти. Декілька місяців тому у багатьох західних столицях навіть не могли собі уявити, але більш відверті слова Шольца є свідченням змін щодо росії. Ці зміни потрібно підтримати", — пише Клімкін у Facebook.



Ексклюзивне інтерв'ю «путін намагатиметься зруйнувати нашу євроінтеграцію», — Павло Клімкін про війну та статус кандидата в ЄС" читайте на сайті «ФАКТІВ».



Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

40

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram