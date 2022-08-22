Залужний назвав кількість українських військових, які загинули від початку масштабного вторгнення росії

У війні з росією загинуло майже 9 тисяч українських військових.

Як передає «Інтерфакс-Україна», про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний на форумі «Захисники. Перекличка».

«У цій війні беруть участь не лише військовослужбовці й не лише ті, хто взяв до рук зброю, — наші маленькі дітки, які зовсім ні в чому не винні, крім того, що вони народилися саме тут і саме в цей час. Вони справді нічого не розуміють, що відбувається, але однозначно потребують захисту і біля Соледара, Бахмута, Великої Новосілки, і тут, тому що їхній батько пішов на фронт і, можливо, входить до тих майже 9 тисяч героїв, які загинули», — сказав Залужний.

Вперше кількість наших бійців, які загинули, у березні називав президент Володимир Зеленський. На той час це було 1 300 полеглих воїнів.

Нагадаємо, що за даними Генштаба ЗСУ, в Україні на сьогодні ліквідовано 45 400 російських військових.

Фото Валерія Залужного з мережі

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