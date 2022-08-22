39.71 / 40.58 39.83 / 40.91
Київ: +28
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Залужний назвав кількість українських військових, які загинули від початку масштабного вторгнення росії

16:37 22 серпня 2022
Валерій Залужний

У війні з росією загинуло майже 9 тисяч українських військових.

Як передає «Інтерфакс-Україна», про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний на форумі «Захисники. Перекличка».

«У цій війні беруть участь не лише військовослужбовці й не лише ті, хто взяв до рук зброю, — наші маленькі дітки, які зовсім ні в чому не винні, крім того, що вони народилися саме тут і саме в цей час. Вони справді нічого не розуміють, що відбувається, але однозначно потребують захисту і біля Соледара, Бахмута, Великої Новосілки, і тут, тому що їхній батько пішов на фронт і, можливо, входить до тих майже 9 тисяч героїв, які загинули», — сказав Залужний.

Вперше кількість наших бійців, які загинули, у березні називав президент Володимир Зеленський. На той час це було 1 300 полеглих воїнів.

Нагадаємо, що за даними Генштаба ЗСУ, в Україні на сьогодні ліквідовано 45 400 російських військових.

Фото Валерія Залужного з мережі

570

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Залужний

Незабаром можливі відставки Залужного та Шмигаля: стало відомо про кадрові зміни, які готують у Зеленського

зброя

Командир наказав відкрити вогонь з гаубиць через особисту образу: на Донбасі окупанти знищили свій підрозділ

трудова

Доведеться працювати чи не до 80 років: що робити тим, хто «все життя працював», але залишився без офіційного стажу

Енергодар

Запорізька ТЕС зазнала обстрілу, є жертви (відео 18+)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту