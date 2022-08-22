У росіян немає ресурсів для наступу та захоплення нових територій України у найближчі місяці, — Інститут вивчення війни

На Слов’янському напрямку, як і напередодні, ворог намагався вести наступ у напрямках Довгеньке — Дібрівне, Бражківка — Нова Дмитрівка, успіху не мав, відійшов.

Про це йдеться у веденні Генштабу ЗСУ на ранок понеділка, 22 серпня.

На інших напрямках ситуація наступна:

На Краматорському напрямку ворог намагається вести наступ у напрямку Спірне — Веселе, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку противник вів наступ у напрямках Вершина — Кодема і Гладосове — Кодема, успіху не мав. На напрямках Стряпівка — Соледар, Покровське — Бахмут, Травневе — Кодема, Семигір’я — Зайцеве та Гладосове — Курдюмівка бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку ворог намагався вести штурмові дії у напрямках Спартак — Опитне, Новоселівка Друга — Красногорівка, Донецьк — Первомайське, Піски — Невельське, Лозове — Невельське, успіху не мав.

На Запорізькому напрямку ворог вів наступ у напрямку Макарівка — Времівка, успіху не мав, відійшов.

На Миколаївському напрямку окупанти вели штурмові дії в районі населеного пункту Благодатне, мають частковий успіх.

«Противник відчуває гострий дефіцит навченого та мотивованого поповнення для підрозділів, які систематично зазнають втрат», — додали у Генштабі та поінформували про кількість ліквідованих в Україні рашистів та ворожої техніки.

Фото Генштаба

За повідомленнями оперативного командування «Південь», корабельне угруповання в Чорному морі наростила свою присутність до загальної кількості у 14 одиниць, які тримаються на розрахунково безпечній відстані за мисом Тарханкут. Напоготові 5 носіїв ракет типу «Калібр» (понад 30 ракет) та один великий десантний корабель.

«Враховуючи всі загрози і ризики, що несе із собою нагнітання обстановки в регіоні, не наражайте себе на небезпеку, будьте свідомими і мудрими, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги», — попередили в ОК.

Невдовзі Україна відзначатиме День незалежності — експерти попереджали, що у цей день росіяни можуть завдати масованого ракетного удару.

Тим часом в Інституті вивчення війни, аналізуючи ситуацію на фронті, дійшли висновку, що наразі російські війська нездатні досягти оперативних успіхів.

Експерти ISW, зокрема, звертають увагу на те, що росіянам не вдавалося скористатися тактичними проривами на сході України для маневру до тилових районів чи виведення з ладу значних ділянок українських оборонних рубежів. Саме цим пояснюються повільні темпи просування аромії країни-окупанта. Аналітики вважають, що найближчими місяцями загарбникам навряд чи вдасться захопити нові території, якщо «ситуація не розвиватиметься непередбачуваним чином».

В Інституті також зазначили, що напередодні Дня незалежності України росіяни посилили фільтраційні заходи та викрадення людей на тимчасово окупованих територіях.

Про те, щонаразі у росіян нема прогресу на фронті і що путінські військові платять «високу ціну», говорили й у Пентагоні.

Фото Генштабу ЗСУ

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