Українські біженці у Польщі зможуть користуватися цифровими документами замість паперових

Українські біженці у Польщі незабаром зможуть замість паперових документів використовувати електронні, завантажені у додаток «Дія».



Йдеться про посвідчення водія та техпаспорт на автомобіль. Ці документи з «Дії» відображатимуться у польському додатку mObywatel, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



Функціонал шерингу вже готовий. Спільний запуск послуги очікується до кінця року.



«Кросдержавний шеринг документ — це не лише наступний крок у розвитку цифрових відносин між Україною та Польщею, а й перший у світі кейс, коли дві країни проводять обмін документами у державних додатках», — йдеться у повідомленні Мінцифри.



Про те, як живуть українські біженці у Польщі, у матеріалі «ФАКТІВ».



Нагадаємо, тепер через «Дію» підприємцям можна подати заявку на виїзд за кордон. Нова послуга «є-Відрядження» доступна на порталі «Дія» у кілька кліків.

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