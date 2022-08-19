У деякіх біженці будуть проблеми: українці в Польщі мають сплачувати податок

Польща продовжує розширювати гуманітарні програми допомоги українським біженцям. Але з огляду на те, що війна в Україні почалася 24 лютого цього року, наступного тижня для перших біженців минають 183 дні перебування в Польщі. Після закінчення цього терміну «особа, яка проживає в даній країні, підлягає абсолютним податковим зобов’язанням у країні перебування». Це результат міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування, включно з Конвенцією, укладеною в 1993 році між Польщею та Україною. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

«Положення показують, що доведеться платити ПДФО до 20 числа місяця, наступного за місяцем, в якому перебування в Польщі перевищило 183 дні. Причому виплачувати його доведеться з доходу, отриманого з початку перебування в нашій країні. На практиці це означає, що у вересні деяким українцям доведеться сплатити податок у Польщі за останні півроку. Після вони сплачуватимуть аванси системно щомісяця.

Зобов’язання сплатити ПДФО через 183 дні виникне навіть у тому випадку, якщо, наприклад, українка працює дистанційно в українського роботодавця, а центр її життя залишається за східним кордоном, бо там ще є чоловік і будинок, до яких вона хоче повернутися після війни. Також у цьому випадку важливо, щоб її перебування в Польщі перевищило 183 дні, — пояснює Аркадіуш Лаговскі, податковий радник, партнер Chojnacka & Łagowski Doradcy Podatkowi. — У цьому випадку українці можуть спробувати повернути податок, сплачений на батьківщині. Однак невідомо, чи вдасться це зробити.

Втім, для тих, хто з першого дня роботи в Польщі написав польському роботодавцю заяву про перенесення «життєвого» центру до нашої країни, проблем не буде. Тоді роботодавець повинен сплатити ПДФО польській податковій.«

Докладніше тут.



Нагадаємо, що за оцінками аналітиків Oxford Economics, до 250 тисяч людей можуть залишитися в Польщі назавжди. Вони вважають, що наплив українців «розштовхає польський ринок» і сприятиме зростанню ВВП ще на 2−3 відсотки щороку. Цікаво, що наплив біженців жодним чином не вплинув на рівень безробіття в Польщі.



241

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram