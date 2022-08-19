Виїзд за кордон дозволили ще одній групі чоловіків: названо умови

Кабмін дозволив ще одній групі чоловіків виїжджати за кордон. Йдеться про представників українського бізнесу.



Про це в етері телемарафону повідомила перша віцепрем’єр — міністерка економіки Юлія Свириденко.

Відповідне рішення набуде чинності з 1 вересня.



«З 1 вересня бізнес, який офіційно сплачує зарплату, не має заборгованостей з податків і зборів перед бюджетом, у якого середня зарплата — не менше 20 тисяч гривень, 10% штатної чисельності (але не більше 10 осіб) зможе виїжджати за заявкою роботодавця», — сказала чиновниця.



Термін, на який можна буде залишити Україну, становить до 7 днів. Щоб виїхати за кордон, потрібно подати заявку в «Дії».



У Мінцифри додали, що для виїзду підприємців за кордон запускають нову послугу «єВідрядження». Подати заявку на виїзд зможуть фізичні особи-підприємці та юридичні особи на порталі «Дія» у кілька кліків.

Нагадаємо, виїжджати за кордон на лікування можуть і поранені українські військові за наявності необхідних документів.

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