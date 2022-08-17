«На оренду квартири все одно не вистачає»: як живуть українські біженці у Польщі

Нині в осередках, які організував очільник Вармінсько-Мазурського воєводства у Польщі, перебуває близько 2,5 тис. українців, а в осередках, організованих органами місцевого самоврядування, — ще 1,2 тис. осіб. За словами біженців, вони не можуть собі дозволити стати незалежними. Дедалі частіше люди із західних областей повертаються в Україну.

«Вони сподіваються, що їхні діти будуть нормально ходити до школи, що вони зможуть нормально жити, бо там немає бойових дій», — пояснюють місцеві ЗМІ.

За словами помічниці воєводи Пауліни Куцінської, кількість біженців останнім часом стабільна, коливається близько +/- 3700 осіб.

«Люди, які перебувають у таких центрах, отримують повний пансіон, не платять ні за проживання, ні за комунальні послуги (електрика, газ, вода). У воєводському управлінні не ведуть статистику, скільки біженців повернулося в Україну і скільки стали самостійними, знімаючи власні квартири. Багато українок, які проживають в державних установах Ольштина, працюють, в т. ч. в сортувальних відділеннях кур'єрських компаній або на складах. Ті, хто краще володіє мовою, вирішують працювати в магазинах або у сфері послуг (перукарі, візажисти, масажисти). На жаль, незважаючи на роботу, жінки не можуть винаймати власну квартиру і виїжджати з центру, яким керує воєвода. Тим більше, що їжа стає дедалі дорожчою».

Українки розповіли, що частину зароблених грошей пересилають родичам в Україну.

«У перерахунку на польські гроші моя мама має 700 злотих пенсії, а їжа в Україні зараз дорожча, ніж у Польщі. Я надсилаю їй гроші на рахунок, щоб вона могла купувати їжу, хоча б кілька сотень злотих щомісяця», — розповіла одеситка Анастасія.

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