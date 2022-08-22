«Куча 200-х та 300-х»: у Донецьку вибухає та горить база бойовиків «ДНР» (відео)

ЗСУ продовжують знищувати особовий склад, склади та бази російських окупантів. Так, на околиці окупованого Донецька спалахнула база російського міжнародного батальйону «П'ятнашка», повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

З його слів, на території бази вибухають боєприпаси. Багато вбитих та поранених бойовиків.

«Трохи „бавовни“ у стрічку… Саме зараз, на околицях Донецька, знову хтось курив необережно, чи то „камені з неба“… палає база знаменитої „п'ятнашки“, інтернаціональна банда, яка воювала на Луганщині… купа 200 та 300… знищено модну техніку… Далі буде», — пише Гайдай.

Батальйон «П'ятнашка» — це незаконне збройне формування, що складається переважно з абхазьких добровольців. Створено наприкінці червня 2014 року. П'ятнашка брала участь у всіх головних атаках на позиції ЗСУ. Спільно з батальйонами «Спарта» та «Сомалі» вела бої у Донецькому аеропорту, потім брала участь у взятті Вуглегірська та битві під Мар'їнкою.

ДРГ батальйону виконують різні завдання по вилазках у тил ЗСУ, збору розвідданих, та різноманітних диверсій. Зараз дислокується у Донецьку.

Раніше повідомлялося, що у Луганській області знищили ремонтну базу рашистів разом з сотнею одиниць техніки та десятками окупантів.

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