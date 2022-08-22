Українці, яким необхідна допомога у сплаті за послуги ЖКХ, в цей опалювальний сезон отримуватимуть субсидії

За словами міністерки соціальної політики Оксана Жолнович, у зв’язку з воєнними діями розглядають різні механізми виплати субсидій, у тому числі — через Пенсійний фонд, повідомляє «Соціальна інформаційна платформа».

«Ми опрацьовуємо механізми їхньої централізованої виплати, у тому числі через Пенсійний фонд, задля того, аби кожна людина, яка з тих чи інших причин — наприклад, якщо управління соцзахисту не працюють, змогла подати заявку», — відзначила вона.

За її словами, цього року очікується приблизно стільки ж отримувачі субсидій, як і торік, і кошти на це в бюджеті є. Йдеться приблизно про 2,6 млн отримувачів державної допомоги.

«Ми розраховуємо на таку кількість. Гроші і на збільшення, і на виплату субсидій є забюджетовані, тому вони будуть оплачуватись у повному обсязі», — зазначила Жолнович.

Раніше у Мінсоцполітики заявляли, що правила призначень та нарахувань субсидій на опалювальний сезон під час воєнного стану залишаться без змін.

Фото Pixabay

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