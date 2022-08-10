Субсидія на комуналку: у Мінсоці розповіли, де можна її оформити

Правила призначень та нарахувань субсидій на опалювальний сезон, які уряд обіцяє надавати українцям, під час воєнного стану залишаться без змін.

Як пише «Соціальна інформаційна платформа», про це заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

«Ми входимо планово в опалювальний період. Наразі буде проведено розрахунок розміру субсидії — спочатку на жовтень місяць, як міжопалювальний місяць, потім на листопад», — відзначив він та додав, що люди, які отримували субсидію раніше, продовжать отримувати допомогу. Ті, хто раніше її не отримував, можуть подати зараз заявку на оформлення до органів соціального захисту.

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Це можна зробити через старостати, ЦНАПи, «Дію», безпосередньо через соцзахист або скористатися поштою для надсилання потрібних документів.

Нагадаємо, що нещодавно Верховна Рада України ухвалила урядовий законопроект, яким встановлюється мораторій на підвищення тарифів на розподіл природного газу, на теплову енергію та постачання гарячої води.

А Кабмін ухвалив рішення, згідно з яким «Нафтогаз» продовжить постачати газ виробникам тепла по 7,40 грн за кубометр. Фіксована ціна на «блакитне» паливо залишається до 31 травня 2023 року.

Фото Pixabay

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