38.94 / 39.94 39.35 / 40.61
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Субсидія на комуналку: у Мінсоці розповіли, де можна її оформити

19:53 10 серпня 2022
Опалення

Правила призначень та нарахувань субсидій на опалювальний сезон, які уряд обіцяє надавати українцям, під час воєнного стану залишаться без змін.

Як пише «Соціальна інформаційна платформа», про це заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

«Ми входимо планово в опалювальний період. Наразі буде проведено розрахунок розміру субсидії — спочатку на жовтень місяць, як міжопалювальний місяць, потім на листопад», — відзначив він та додав, що люди, які отримували субсидію раніше, продовжать отримувати допомогу. Ті, хто раніше її не отримував, можуть подати зараз заявку на оформлення до органів соціального захисту.

Читайте також: Заявка на субсидію в «Дії»: як оформити

Це можна зробити через старостати, ЦНАПи, «Дію», безпосередньо через соцзахист або скористатися поштою для надсилання потрібних документів.

Нагадаємо, що нещодавно Верховна Рада України ухвалила урядовий законопроект, яким встановлюється мораторій на підвищення тарифів на розподіл природного газу, на теплову енергію та постачання гарячої води.

А Кабмін ухвалив рішення, згідно з яким «Нафтогаз» продовжить постачати газ виробникам тепла по 7,40 грн за кубометр. Фіксована ціна на «блакитне» паливо залишається до 31 травня 2023 року.

Фото Pixabay

140

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Андрій Новак

Чи повернеться курс долара та євро на довоєнний рівень: розповідає економіст Андрій Новак

Гороскоп

Розчарування Терезів та покаяння Скорпіонів: п'яти знакам зодіаку загрожують конфлікти та нервові зриви 10 серпня

рушники

Забруднені кухонні рушники будуть як нові: перевірений і ефективний спосіб прання

Ганна Сєдокова

«Жирна, як бочка»: іноземні шанувальники присоромили ексвіагрянку Сєдокову, яка замовчує війну в Україні

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту