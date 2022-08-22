Згвалтування 55-річної українки дало поштовх гучному політичному скандалу в Італії

У понеділок, 22 серпня, в Італії спалахнув гучний скандал, у центрі якого опинилася лідерка правої партії «Брати Італії» Джорджія Мелоні (на фото у заголовку). За місяць до парламентських виборів вона виклала у Twitter відеозапис зґвалтування українки. Злочин було скоєно днем раніше у місті П'яченца, повідомляє Reuters. Жертвою сексуального насильства стала 55-річна жінка. Здійснив зґвалтування іммігрант з Гвінеї, який попросив в Італії притулок.

Відео зняв хтось з мешканців П'яченці на свій смартфон з вікна. Картинка сильно розмита, проте чути крики українки та її прохання про допомогу.

Поліції вдалося заарештувати підозрюваного. Він перебуватиме під вартою до завершення розслідування.

«Не можна мовчати, коли маєш справу з таким кричущим епізодом сексуального насильства щодо української жінки. Злочин було скоєно серед білого дня у П'яченці мігрантом», — написала Мелоні.

«Я обіймаю цю жінку. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб відновити безпеку на вулицях наших міст», — наголосила вона.

На Мелоні відразу ж з різкою критикою накинулися інші італійські політики. «Непристойно використовувати зображення зґвалтування. Ще непристойніше використовувати їх у передвиборчих цілях», — заявив Енріко Летта, лідер Демократичної партії.

Карло Календа, ще один центристський політик, назвав твіт Мелоні аморальним. Письменниця та правозахисниця Ігіаба Скего, яка має сомалійське коріння, звинуватила лідерку «Братів Італії» в експлуатації жертви зґвалтування. Скего підкреслила, що українка не давала згоди на використання відеозапису. Її навіть не повідомили про подібні плани.

Мелоні звинувачують також у тому, що вона скористалася інцидентом у П'яченці, щоб знову налаштувати італійців проти мігрантів з Африки. Раніше Джорджія закликала італійську владу організувати морську блокаду Північної Африки, щоб човни з нелегалами не могли досягти берегів Італії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дострокові парламентські вибори в Італії були призначені на 25 вересня після того, як Маріо Драгі пішов у відставку з посади прем'єр-міністра. «Брати Італії» входять до лідерів передвиборчих перегонів.

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