У четвер, 21 липня, в Італії вибухнула глибока політична криза. Спочатку президент республіки Серджо Маттарелла ухвалив відставку прем'єр-міністра Маріо Драгі. Згодом глава держави розпустив парламент країни. У терміновому зверненні до народу Маттарелла підкреслив, він змушений так вчинити через політичну ситуацію, що виникла.

Відповідно до конституції, дострокові парламентські вибори мають відбутися протягом 70 днів із моменту розпуску законодавчого органу. Італійські ЗМІ стверджують, що вибори відбудуться 25 вересня.

До цього часу продовжить роботу уряд Драгі, однак за відсутності парламенту він не зможе проводити якихось важливих рішень. Насамперед це стосується питань зовнішньої політики. Такий параліч ставить під загрозу подальше надання допомоги Україні.

Маріо Драгі пішов у відставку з другої спроби. Його першу заяву Маттарелла відхилив. Президент рекомендував прем'єр-міністру ще раз провести в парламенті голосування щодо вотуму довіри уряду. Драги так і вчинив. У середу, 20 липня, парламент більшістю голосів підтримав кабінет міністрів.

Однак, якщо раніше в такому ж голосуванні відмовилася брати участь лише одна партія (рух «П'ять зірок»), яка входить до коаліції, що править, то тепер бойкотували порядок денний вже три партії — «П'ять зірок», «Брати Італії» та «Ліга».

Драгі ж наполягав на здобутті широкої підтримки у парламенті. Її відсутність спричинила те, що він повторно попросив про відставку.

Чому ж розвалилася коаліція? Причин багато, але є одна, яка прямо стосується України. Маріо Драгі є переконаним прихильником підтримки нашої країни у війні, яку розв'язала росія. Він закликає надати Україні зброю та фінансову допомогу.

Лідер руху «П'ять зірок», колишній прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте спочатку підтримував таку політику. Однак потім змінив позицію і почав закликати до переговорів з Москвою. «П'ять зірок» стало фактично саботувати відправку зброї Києву. Це викликало протест низки відомих членів цієї політичної сили. Три тижні тому з партії вийшов колишній її лідер, ексміністр закордонних справ Луїджі Ді Майо. Він звинуватив Конте та його прихильників у тому, що вони заради рейтингу саботують допомогу Україні.

Ді Майо в інтерв'ю американському виданню Politico попередив, що відставка Драгі може позбавити Київ життєво важливою для нього військовою підтримкою. Колишній глава МЗС Італії точно передбачив політичний параліч, який настав у країні.

Розвал коаліції та розпуск парламенту вигідні правим партіям. У них з'явилися добрі шанси повернути собі владу в країні. Сьогодні найбільшу популярність серед італійських виборців мають «Брати Італії». За цю партію готові голосувати 23,8% італійців. Її лідерка 45-річна Джорджа Мелоні вже кілька днів закликає до проведення дострокових виборів.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що у вересні праві можуть сформувати нову коаліцію, до якої увійдуть «Брати Італії», «Ліга» на чолі з одіозним політиком Маттео Сальвіні та партія Сільвіо Берлусконі «Вперед, Італія». Сальвіні та Берлусконі відомі своїм більш ніж лояльним ставленням до володимира путіна.

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